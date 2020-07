Kongo hat Belgier ausgewiesen, die rassistische Äußerungen über Pierre Kompany gemacht hatten

Pierre Kompany ist auch der Vater des weltberühmten belgischen Fußballspielers Vincent Kompany. Er hatte am 20. Juni auf der französischsprachigen Nachrichtenseite „7sur7 „den belgischen Staat und die königliche Familie aufgefordert, sich für die während der Kolonialzeit begangenen Gräueltaten zu entschuldigen.

Das gefiel einer Reihe von Menschen nicht so gut. Darunter auch drei Belgier, die im Kongo lebten und arbeiteten. Sie reagierten auf Facebook mit extrem rassistischen und zumindest unangemessenen Bemerkungen. Zum Beispiel schrieb einer der Belgier, dass er Pierre Kompany gerne „ausstopfen lassen wolle“ und „bei den wilden Tieren“ im Museum unterbringen möchte. Ein anderer im Kongo lebender Belgier sprach über „Makaken in all ihrer Pracht“.

Diese Äußerungen blieben nicht unbemerkt und führten im Kongo sogar zu Protesten der lokalen Bevölkerung. Die drei wurden daraufhin verhaftet. Der Kongo drohte damit, sie des Landes zu verweisen. Das ist in der Zwischenzeit auch geschehen. Die drei Männer sind inzwischen wieder nach Belgien zurückgekehrt. Der außenpolitische Sprecher Arnaud Gaspard hat einen diesbezüglichen Artikel der Zeitung „De Morgen“ bestätigt.