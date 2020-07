„Do-it-yourself“-Quarantäne für alle, die aus Regionen im Lockdown nach Belgien zurückkehren

Die Regierung kann nicht mit COVID 19-Infizierte nach wie vor nicht verpflichten, in Quarantäne zu gehen. Aus diesem Grund appelliert das Risk Management Group (RMG), das zentrale Gremium zur Bewältigung der Corona-Krise in Belgien, an den allgemeinen Bürgersinn. Jeder, der aus einem ausländischen Gebiet mit Ausgangssperre komme, gehe am besten freiwillig selbst in Quarantäne gestellt und melde sich bei seinem Hausarzt.