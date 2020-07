SP.A und CDH wollen noch nicht über eine so genannten Arizona-Koalition verhandeln

Conner Rousseau (Foto), der junge Parteivorsitzende der SP.A, wollte sich zunächst getrennt mit den Vorsitzenden der CD&V, der Open VLD und des MR treffen. "So wurde es am vergangenen Wochenende vereinbart", sagt die SP.A. Die flämischen Sozialisten warten zunächst auf eine Antwort auf ihre eigene Prioritätsnote. "Sie (die Regierungsparteien, Anm. d. Red.) halten sich nicht an die Vereinbarung vom Wochenende“. Wir weigern uns, "einen Kauf mit geschlossenen Augen" zu tätigen.