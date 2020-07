Verfolgungsjagd der Polizei endet am Antwerpener Sportpaleis. Polizeifahrzeug beschädigt

Ein Fahrer, der am Sonntagabend versuchte, einer Verkehrskontrolle auf der A12-Autobahn zu entkommen, fuhr nach einer Verfolgungsjagd, die am Antwerpener Sportpaleis endete, in ein Polizeiauto. In seinem Wagen wurden Drogen gefunden. Ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt, aber niemand wurde verletzt.