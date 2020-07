Corona: 82 Infizierungen pro Tag, Tanzen bei Hochzeiten doch verboten und bald hat Belgien eine Covid-19-App

Nach den aktuellen Wochenwerten des staatlich-belgischen Gesundheitsamts Sciensano lag der durchschnittliche 7-Tage-Wert der neuen Corona-Infizierungen bei 81,7 Ansteckungen pro Tag. Das entspricht einem Rückgang um 5 % gegenüber der Woche davor.

Inzwischen liegt die Zahl der bestätigten Infizierungen belgienweit seit Mitte März bei 62.058 Fällen. Am Montag meldete Sciensano 10,2 neue Infizierungen pro 100.000 Einwohner. Diese Werte werden im 14-tägigen Rhythmus analysiert.

Zudem wurden durchschnittlich 11 Patienten pro Tag in Krankenhäusern aufgenommen - 24 % weniger als vor 7 Tagen. Die Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle liegt bei durchschnittlich 5 am Tag - 16 % weniger als vor 7 Tagen. Bis heute sind in Belgien 9.774 Patienten an ihrer Infizierung mit Covid-19 gestorben.

Am Montag waren in den Krankenhäusern insgesamt 169 Betten mit Corona-Patienten belegt, von denen 27 intensiv versorgt werden müssen. Vor 7 Tagen waren dies noch 244 Krankenhauspatienten, von denen 41 auf Intensivstationen lagen.

Infizierungen bei jüngeren Leuten steigen an

Die Personen der Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen Belgier bilden etwa die Hälfte derer, die sich neu mit dem Coronavirus infizieren, wie Sciensano herausgefunden hat. In den letzten sechs Wochen sank die Zahl der neu infizierten Patienten von 1.109 auf 513 Fälle pro Woche, doch die oben genannte Altersgruppe stieg im gleichen Zeitraum von 40 auf 50 %.

Dies sei zu erwarten gewesen, sagte Virologe Marc Van Ranst dazu: „Diese Personengruppe geht wieder raus, besucht die Gastronomie, geht vermehrt einkaufen und kehr auch wieder langsam an den Arbeitsplatz zurück. Wir werden sehen, ob das Virus bei diesen Menschen weiter zirkuliert oder auch nicht.“

Corona-Tracing-App ab September

Ab September soll die App zur Verfügung stehen, mit der Kontakte zu mit Corona infizierten Personen registriert werden können. Diese App, die z.B. Nutzer von Smartphones herunterladen können, war zunächst umstritten, wurde aber dann doch entwickelt. In dem Moment, in dem bei einer Person von einem Arzt ein positiver Covid-19-Test festgestellt wird, gibt dieser einen persönlichen Code, der ins Handy geladen werden kann.

Diese App sendet dann allen, mit denen die betreffende Person in Kontakt stand, einen Hinweis. Aber, die Angaben bleiben Anonym. Betroffene erfahren demnach nicht, von wem die Warnung kommt. Das System, das DP3T heißt, funktioniert über Bluetooth und findet auch Anwendung in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Diese App bleibt aber freiwillig.

Tanzen bei Hochzeiten bleibt doch verboten

Tanzen im Rahmen von privaten Feierlichkeiten, wie z.B. Hochzeiten, bleiben in Belgien dann doch untersagt. Am vergangenen Wochenende hatte das Nationale Corona-Krisenzentrum noch bekanntgegeben, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sei, doch daraufhin kam scharfe Kritik von Seiten von Virologen und Epidemiologen. Jetzt wurde diese Erlaubnis wieder zurückgenommen. Nur noch das Hochzeitspaar selbst darf tanzen. Der Hochzeitungs- und der diesbezügliche Eventsektor sind entsetzt und gehen davon aus, dass jetzt auch noch die letzten Heiraten auf nächstes Jahr verlegt werden.

Während solche Feiern, die auch von externen Caterern beliefert werden dürfen, erlaubt bleiben, darf dabei nicht getanzt werden. Das bedeutet, dass diese und ähnliche Feierlichkeiten und Feste „sitzende Empfänge oder Bankette im privaten Rahmen“ bleiben, bei denen der soziale Abstand von 1,5 Metern gewahrt werden soll und zwar bei jenen Anwesenden, die nicht zu einer Familie, die unter einem Dach lebt oder zu einer festen Gruppe gehören.