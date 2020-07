Wegwerfgesellschaft: Die Coronakrise vergrößert den Müllberg

Ein Problem ist dabei auch, dass Mundschutzmasken aus einem Kunststoff, nämlich Polyäthylen, besteht, der bis zu 450 Jahre braucht, bis er sich in der Natur aufgelöst hat… Laut OVAM herrscht in der Bevölkerung offenbar die Ansicht, dass Einwegprodukte und verpackte Lebensmittel sicherer sind, als andere Waren und Konsumgüter. Doch dazu liege nirgendwo eine wissenschaftlich fundierte Begründung vor.

Dramatischerweise ist dieses Phänomen inzwischen schon an der belgischen Küste angekommen, wo tatsächlich vermehrt zahlreiche Mundschutzmasken und Gummihandschuhe angeschwemmt werden, sie die flämische Tageszeitung De Morgen in dieser Woche meldete.

Diese Dinge können allerdings nicht in dem Maße, in dem sie von den Ehrenamtlichen der Initiative „Proper Strandlopers“ („Saubere Strandläufer“) dort gefunden und aufgesammelt werden, von Touristen am Strand stammen, denn diese tragen dort kaum oder keine Masken oder Handschuhe. Sie müssen also von Schiffen oder aus den Häfen stammen. Und wilde Mülldeponien in den Dünen, auf denen gerade solche Artikel „entsorgt“ werden, sind inzwischen leider auch keine Seltenheit mehr.