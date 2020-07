Weltpremiere in Flandern: Ein komplett aus dem 3D-Drucker entstandenes Haus

In Westerlo in der Provinz Antwerpen ist ein Haus vorgestellt worden, das aus Bauteilen entstanden ist, die aus einem 3D-Drucker entstanden ist. Schritt für Schritt wurden die Bauteile gedruckt und zusammengebaut, ohne, dass irgendein Maurer oder ein anderer klassischer Bauerbeiter daran beteiligt war. Das Gebäude verfügt über zwei Etagen und die Bauteile entstanden hauptsächlich direkt vor Ort. Das Projekt wurde von der Thomas More-Hochschule in Löwen (Flämisch-Brabant) entwickelt und von einigen Privatfirmen umgesetzt.