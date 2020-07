Ypern will den zivilen Opfern aus dem Ersten Weltkrieg gedenken

Peter Trogh vom Museum „In Flanders Fields“, dass die Geschichte des Großen Krieges in der Provinz Westflandern und darüber hinaus erzählt, sagt dazu: „An die militärischen Opfer wird überall in der Stadt erinnert. An die zivilen Opfer wird nur mit einer einzigen Plakette gedacht.“

Und an die zivilen Opfer aus der Stadt selbst wird nirgendwo erinnert, so Trogh: „Darum haben wir die Initiative ergriffen, um einen Wettbewerb zu organisieren. Jeder kann mitmachen: Projektentwickler, Grafiker, Architekten, Künstler. Der Entwurf soll den Opfern auf eine subtile Art und Weise gedenken.“

Kandidaten haben noch bis zum 14. Oktober 2020 Zeit dazu, ihren Vorschlag einzureichen. Das Konzept, für das sich die Initiatoren entscheiden, wird am Waffenstillstandstag, dem 11. November, bekanntgegeben, so der Museumsleiter.