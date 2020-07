Zwei alte "Sea King"-Hubschrauber der belgischen Küstenwache ziehen nach England um

Die englische Initiative in Chard in Somerset wird die beiden belgischen Helikopter ausstellen und auch für Airshows nutzen. Dazu werden sie im Depot der Küstenwache in Koksijde wieder flugfähig gemacht, um danach dorthin zu fliegen.

Bordtechniker Vandecasteele ist der Ansicht, dass diese Hubschrauber historisch bedeutsam sind: „Die ‚Sea Kings‘ waren 43 Jahre lang im Einsatz und sie haben rund 1.700 Menschen aus Seenot gerettet. Ich finde, dass diese Hubschrauber nicht einfach so verschwinden und auf dem Schrott landen sollten.“

Insgesamt waren in Belgien fünf Hubschrauber vom „Westland Sea King MK48“ vom Typ Sikorsky S-61 zwischen 1975 und 2019 im Einsatz. Einer davon steht um Militär- und Luftfahrtmuseum in Brüssel, einen übernahm Koksijde als Denkmal und ein weiterer steht in der Flugschule in Ostende. Letztendlich wurde keine dieser Maschinen nach ihrer Ausmusterung verschrottet.