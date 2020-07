Auch die Brüsseler Region will Quarantäne für Urlauber aus Corona-Risikogebieten

Um zu vermeiden, dass sich ein ähnliches Szenario wie nach den Krokusferien zeigt, als das Virus aus Wintersportregionen nach Belgien eingeschleppt wurde, beschloss die sogenannte „Risk Management Group“ (RMG) der belgischen Regierung am Montag, dass Urlauber, die sich während ihres Sommerurlaubs in Regionen aufgehalten haben, in denen Covid-19 wieder aufflammt, bei ihrer Rückkehr in eine „Selbst-Quarantäne“ gehen sollen und dass sie sich sowohl nach ihrer Heimreise, als auch am Ende dieser zweiwöchigen Quarantäne, auf das Coronavirus testen lassen sollen.