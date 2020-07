Belgiens Arbeitsmarkt hinkt in der EU hinterher - Regional steht Flandern am besten da

Der belgische Arbeitsmarkt hinkt im Vergleich mit dem Durchschnitt in der Europäischen Union hinterher. Der Arbeitsgrad stieg zwischen 2017 und 2019 von 68,5 % auf 70,5 %, doch dies kann die eher schwache Position unseres Landes innerhalb Europas nicht wirklich verbessern, die eine Analyse des belgischen HR-Dienstleisters Randstad feststellt. Auf Landesebene in Belgien steht Flandern derzeit am besten da.