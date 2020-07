North Sea Port behandelt 11 % weniger Güter und Waren im ersten Halbjahr 2020

Der Rückgang im Bereich Laden und Löschen von Fracht aller Art im flämisch-niederländischen North Sea Port beläuft sich auf Halbjahresbasis auf etwa 4 Millionen Tonnen Waren und Güter. Die drei Häfen verteilen ankommende und ausgehende Fracht über Hochseefrachter, die Binnenschifffahrt, mit LKW und mit der Eisenbahn sowie über Pipelines. Über den Hafen von Gent bietet dieser Gemeinschaftshafen auch eine direkte Bahnverbindung mit China an.

Doch auch hier hinterlässt die Coronakrise ihre Spuren. „Vor allem das Behandeln von Massengütern ist zurückgegangen“, so Daan Schalk vom North Sea Port, der einige spezifische Beispiele anführt, wo sich dieser Rückgang am deutlichsten zeigte: „Es war lange kein Flugverkehr möglich. Dadurch sank der Transport von Treibstoff für Flugzeuge, der hier über den Hafen transportiert wird. Es waren auch weniger Lastwagen unterwegs. Was dabei verloren gegangen ist, können wir nicht mehr wettmachen. Und es gab weniger Baustellen. Das kann auch das Bauwesen nicht mehr aufholen.“