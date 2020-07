Sozialabkommen: 6 % mehr Lohn für das Pflegepersonal in Belgien

Die belgische Bundesregierung investiert in den kommenden beiden Jahren 500 Mio. € in Lohn- und Gehaltserhöhungen für das Personal im Pflegebereich im hiesigen Krankenhauswesen. Dieses Vorhaben wurde mit den Sozialpartnern vereinbart. Das bedeutet für die Mitarbeiter im hiesigen Pflegesektor eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6 %. Weiter will die Regierung im gleichen Zeitraum weitere 100 Mio. € in bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal investieren.