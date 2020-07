Syrien-Konflikt: Russland schmettert belgisch-deutschen Vorschlag im UN-Sicherheitsrat ab

Belgien hat am Jahresanfang einen der nicht-ständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat eingenommen. Gemeinsam mit Deutschland hat Belgien einen Vorschlag eingereicht, der es möglich machen sollte, Bewohnern der Rebellengebiete in Syrien weiter Hilfe zukommen zu lassen. Diesem Vorschlag stimmten aber nur 13 Mitglieder dieses Gremiums zu, zwei stimmten dagegen und zwar die beiden Vetoländer Russland und China.

Lebensmittellieferungen und die Versorgung mit medizinischem Material sind für das Überleben von Millionen von Menschen im Norden Syriens ausschlaggebend. Diese mehrheitlich von Rebellen, die gegen das Assad-Regime kämpfen, besetzte Region ist nach jahrelangem Bürgerkrieg völlig verwüstet. In den vergangenen 6 Jahren wurden z.B. Flüchtlinge direkt von internationalen Hilfsorganisationen beliefert, doch Syriens Präsident Assad will, dass diese Lieferungen in Zukunft über seine Regierung laufen.