Belgien hat die Maskenpflicht u.a. beim Einkaufen eingeführt

Der durch die Ministerpräsidenten aus Ländern und Regionen ergänzte Ministerrat der belgischen Bundesregierung hat am Donnerstagabend dann doch die Maskenpflicht in Geschäften und Warenhäusern beschlossen. Sie gilt ab diesem Samstag. Diese Maskenpflicht gilt aber auch für andere Bereiche, wie z.B. in Kinos und anderen Sälen. Die Regierung vereinbarte dies gemeinsam mit der GEES-Gruppe, eine Expertengruppe, mit der die Corona-Exit-Strategie besprochen wird.Inzwischen ist auch die Höhe der Bußgelder bekannt, die verhängt werden können, falls die Maskenpflicht in dieser Form nicht eingehalten wird.