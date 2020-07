"Europalia Trains & Tracks": Die Brüsseler Region unterstützt das Projekt

Die nächste Ausgabe der Europalia, die zuletzt im Zeichen Rumäniens stand, findet zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 statt und sie widmet sich dieses Mal keinem Land, sondern einem Thema. Und dass ist die Eisenbahn. Wie jedes Mal werden mehrere Dutzend Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte usw. organisiert, die über ganz Belgien verteilt und nicht selten auch darüber hinaus stattfinden.

Die „Europalia Trains & Tracks“ will ein Bild zeichnen, das mit der Geburt der Eisenbahn beginnt und dass mit dem Einfluss der Bahn auf die Welt von Kunst und Kultur weitergeht. Sie möchte aber auch die Zukunft der Bahn im Hinblick auf die moderne Mobilität beleuchten und ihren gesellschaftlichen und völkerverbindenden Charakter unterstreichen. Dabei wird es wohl nicht nur Kulturevents in klassischen Museen und Kulturhäusern geben, sondern vermehrt auch in Bahnhöfen und in den Zügen.

