Flanderns Ministerpräsident zum 11. Juli: "Wir Flamen müssen unsere Trümpfe ausspielen"

Ministerpräsident Jambon erinnert in dieser Videobotschaft (in niederländischer Sprache), in der zahlreiche flämische Bürger das Wort ergreifen, daran, dass Flandern in seiner Geschichte schon mehrmals Krisen die Stirn geboten habe.

Schlüssel dazu seien Widerstandskraft, Mut und Kreativität aber auch Zusammengehörigkeit und Respekt. Untermalt wird dieses Video von Musik des flämischen Liedermachers und Komponisten Raymond Van het Groenwoud, der dieses Jahr seinen 70. Geburtstag feierte.