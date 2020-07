Premierministerin Wilmès zur Maskenpflicht: "Die Geschäftsleute sollen nicht Polizei spielen!"

Nach Ansicht von Premierministerin Sophie Wilmès (MR - Foto) hat sich die belgische Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern und Regionen und mit der GEES-Expertengruppe zur Corona-Exit-Strategie so schnell für die Einführung der Maskenpflicht in Geschäften, Warenhäusern und anderen Einrichtungen entschieden, weil sich rasch ein Konsens gefunden hatte, der am Donnerstagabend Einstimmigkeit fand. Warum also noch bis zum kommenden Mittwoch warten, wenn der Nationale Sicherheitsrat tagt?