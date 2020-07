Überraschungskonzert zum 11. Juli von Will Tura auf dem Großen Markt in Brüssel

Will Tura, einer von Flanderns bekanntesten und beliebtesten Schlagersänger, hat am Samstag zum flämischen Feiertag in Brüssel ein kleines Überraschungskonzert gegeben. Er trat auf dem Großen Markt auf, als Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) und Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès (MR) gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen aus dem 11. Juli-Empfang im Rathaus der Hauptstadt kamen. Unser Video zeigt einen Ausschnitt aus dem Lied „Hoop doet leven“, in Deutsch in etwa „Hoffnung bringt Leben“.