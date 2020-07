Corona und die Folgen: Belgiens Gastronomie braucht einen guten Sommer um nicht unterzugehen

Nach wochenlangem Lockdown sind die Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen in Belgien seit dem 8. Juni wieder geöffnet, doch die hiesige Gastronomie kommt nur langsam wieder in Gang und es mag bezweifelt werden, ob alle betroffenen Unternehmen schadlos aus der Coronakrise herauskommen. Bisher ist erst knapp die Hälfte der eigentlich hier Beschäftigten wieder an der Arbeit, wie der Personaldienstleister SD Worx in einer Analyse herausgefunden hat.