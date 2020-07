Regierungsbildung: NV-A-Parteichef De Wever ist gegen eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes

N-VA-Parteichef Bart De Wever sagte daraufhin im Rahmen einer Feierstunde zum flämischen Feiertag in Antwerpen (wo er auch Bürgermeister ist), dass seine Partei nicht mit Parteien zusammenarbeiten könne, die sich für eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes aussprechen würden. Bedeutet dies das Ende der jetzt laufenden Gespräche zu einer möglichen Koalitionsbildung in Belgien?

Derzeit führen die Vorsitzenden der Parteien, die gerade die Minderheitsregierung unter Premierministerin Wilmès bilden - CD&V (flämische Christdemokraten), Open VLD (flämische Liberane) und MR (frankophone Liberale) - Gespräche, um mögliche Koalitionsgespräche in Gang zu bringen.

Diese sogenannte „Arizona-Koalition“ (so bezeichnet wegen der Farben der beteiligten Parteien, die der Flagge Arizonas entsprechen…) würde aus den Parteien der Minderheitsregierung und N-VA, CDH (frankophone Zentrumspartei) und SP.A (flämische Sozialisten) bestehen. Doch immer noch hoffen viele, dass daran auch die frankophonen Sozialisten PS beteiligt werden, denn diese sind in ihren Spektrum (Wallonie und Brüssel) die stärkste Kraft, wie auch die N-VA in Flandern.