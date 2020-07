Seit Tagen randalieren feiernde junge Niederländer im Seebad Knokke

Doch auch schon vorher in den Abendstunden muss die Polizei eingreifen, wenn nur wenige der jungen Niederländer wollen sich an die Abstandsregeln halten, die aus Corona-bedingten Gründen in Belgien gelten.

Bei den Jugendlichen, die sich in Knokke gegen die Polizei wenden, handelt es sich mitunter um recht brutale Burschen. Vor einigen Tagen, am vergangenen Dienstag, trat einer von ihnen einem während einer Verhaftung sich in Richtung Boden beugenden belgischen Polizisten mit voller Wucht gegen den Kopf.

Dieser Tritt wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit Fotos daraus sucht die Polizei den Übeltäter (Fotos unten). Die Ermittler hoffen damit Zeugen oder Tippgeber finden zu können.

Zum neuen Wochenende hielt sich die Randale noch in Grenzen, trotzdem nahm die Polizei von Knokke zwei minderjährige Niederländer fest, die gegen die geltenden Coronaregeln und gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hatten. Freitag- und Samstagnacht ließ sich die Sperrstunde allerdings fast problemlos durchsetzen.