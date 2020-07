Wieder ein leichter Anstieg der Corona-Infizierungen in Belgien

Sciensano folgt der Entwicklung der Corona-Statistiken seit einigen Wochen im Wochenrhythmus, sprich im Vergleich der vergangenen 7 Tage. Hier wird seit vier Tagen ein leichter Anstieg der Infizierungen registriert. An diesem 12. Juli meldet das Gesundheitszentrum 137 neue Fälle, das die Gesamtzahl der Ansteckungen belgienweit seit Ausbruch der Epidemie auf 62.606 Personen bringt. Die meisten neuen Infizierungen werden in den Großräumen Antwerpen und Brüssel registriert.

Am 6. Juli wurden 98 neue Fälle gemeldet, am 7. Juli 113 und am 8. Juli 134. In den vergangenen 7 Tagen lag der Durchschnittswert der Infizierungen insgesamt bei 10,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. An Sonntagen und Montagen meldet Sciensano keine Zahlen zu den Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten oder zu den aktuellen Sterbefällen. Im Krankenhaus werden derzeit 143 Covid-19-Patienten behandelt, 32 davon auf Intensivstationen.