Belgische Sauerkirschen für das berühmten Kriek-Bier sind in der Brauerei angekommen

Am Montag trafen Dutzende Tonnen frisch gepflückter Sauerkirschen aus Obstgärten in Belgien bei der Brauerei Belle-Vue in Leeuw-Saint-Pierre und der Brauerei Mort Subite im flämisch-brabantischen Kobbegem ein. Das Brauen des berühmten Kriek-Biers, mit der typischen roten Farbe und dem fruchtigen Sauerkirschengeschmack kann beginnen.