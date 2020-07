Lockerung des Abtreibungsparagrafen: Was liegt auf dem Tisch und was ist das politische Problem?

Die christdemokratischen Parteien CD&V und CDH, die flämischen Nationalisten N-VA und die rechtsextreme Partei Vlaams Belang sind gegen eine Lockerung der Abtreibungsgesetzgebung. "Abtreibung wird zu einer gewöhnlichen medizinischen Handlung. Genau wie beim Ziehen eines Zahnes. Aber natürlich ist ein Schwangerschaftsabbruch das nicht", sagt die N-VA-Parlamentarierin Valerie Van Peel. "Eine Anhebung der Frist auf 18 Wochen ist nirgends zu rechtfertigen", so Van Peel weiter. Sie weist darauf hin, dass der Eingriff dann für den Fötus, die Mutter und den Arzt viel drastischer ausfallen wird. "Außerdem ist das Geschlecht bereits bekannt. Abtreibung, weil man mit dem Geschlecht nicht zufrieden ist? Das kann dann einfach so gemacht werden, ohne Debatte".

CD&V teilt die gleichen Beschwerden. Die Abgeordnete Els Van Hoof hat daher bereits mehrere Änderungsanträge zu dem Gesetzesentwurf eingereicht. Im Allgemeinen sind die flämischen Christdemokraten resolut gegen die Streichung des Abtreibungsparagrafen aus der Strafgesetzordnung. Ihrer Ansicht nach bieten die allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen (wie Körperverletzung) keinen ausreichenden Schutz, und es wird in der Praxis unmöglich sein, einen Arzt zu belangen, wenn er die Bedingungen für einen Schwangerschaftsabbruch nicht erfüllt. Jemand, der versucht, eine Abtreibung zu verhindern, kann jedoch leichter bestraft werden.

Der Vlaams Belang will mehr in Prävention, Hilfe und Unterstützung für werdende Mütter investieren. "Wir entscheiden uns entschieden für den Schutz des Lebens, auch des ungeborenen Lebens", sagt die Abgeordnete Marijke Dillen. "Nach 12 Wochen Schwangerschaft beginnt das zweite Trimester, in dem der Herzschlag stärker wird und andere Lebenssysteme weiter entwickelt werden.

Noch immer, so die Gegner, gebe es in Flandern in der öffentlichen Meinung keine breite Unterstützung für eine Lockerung. Außerdem sei die vorherige Gesetzesänderung noch nicht gründlich analysiert worden, und auch über die 500 Frauen, die jedes Jahr ins Ausland gehen, um abzutreiben, wisse man zu wenig.