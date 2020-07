Mini-Festival verwandelt sich in eine Tanzparty ohne Rücksicht auf Corona-Maßnahmen

An diesem Sonntag brach in Liezele, in der Nähe von Puurs-Sint-Amands (Antwerpen), eine große Gruppe von Partygästen die Abstands- und Sicherheitsregeln. Die Organisatoren eines von der Gemeinde genehmigten Mini-Festivals mussten die Veranstaltung auf 375 Personen begrenzen. „Plötzlich begann das Publikum aber zu tanzen, was nicht geplant und vereinbart war", erklärte Koen Van den Heuvel (CD&V), Bürgermeister von Puurs-Sint-Amands.