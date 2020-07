Schon seit fünf Tagen steigen die Corona-Neuinfizierungen wieder täglich: Jetzt im Schnitt 90

Die Zahl der Coronainfektionen in unserem Land nimmt weiter zu. Durchschnittlich wurden im Zeitraum vom 3. bis zum 10. Juli pro Tag 90 Neuinfizierungen festgestellt. Das ist erneut ein Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zu gestern. Es ist nun der fünfte Tag in Folge, an dem die durchschnittliche Zahl der Infektionen gestiegen ist.