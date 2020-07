Auch bei Viren: Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden soll immer offen bleiben

Michel Carlier, der aktuell diensthabende Gouverneur der belgischen Provinz Limburg brachte es auf den Punkt: „Eigentlich gibt es hier keine wirkliche Grenze zwischen den beiden Limburgs. In Brüssel und Den Haag wird das falsch verstanden und dort glaubt man noch an eine echte Trennung. Für viele Limburger war es denn auch sehr seltsam, dass die Grenze dicht war und das in jedem Land andere Corona-Maßnahmen gelten.“ In Belgien darf mal in festen Gruppen z.B. mit 15 Mann radeln. In den Niederlanden gibt es das System mit den festen Gruppen nicht. Dort gilt in allen Fällen anderthalb Meter Abstand zwischen zwei Personen, die nicht zu einer Familie oder zu einem Haushalt zählen.

„Grenzen schließen, dass kann man eigentlich nicht mehr machen. Doch das war keine Angelegenheit der öffentlichen Ordnung, sondern es betraf die öffentliche Sicherheit“, so Belgiens Innenminister Pieter De Crem nach diesem Treffen. Durch die Unterschiede in den Strukturen zwischen beiden Ländern ist eine einheitliche Vorgehensweise auch in Krisen, wie dieser Corona-Pandemie, unmöglich, wie beide Innenminister angaben. Doch beide „streben nach einem Überlappen der Unterschiede, um die Maßnahmen an beiden Seiten der Grenze für die Menschen erträglicher zu machen.“ Im September will man sich wieder treffen, um eine konkretere Vorgehensweise zu besprechen.