Diepenbeek in Limburg: Bahnarbeiten sorgen für Risse in Häusern

Infrabel, der Infrastruktur-Dienstleister der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB, arbeitet derzeit an einem der größten Projekte der letzten Jahre. Damit sollen zahlreiche Bahnübergänge durch Brücken oder Unterführungen ersetzt werden. Derzeit führt Infrabel dazu umfangreiche Arbeiten in Diepenbeek bei Hasselt in der Provinz Limburg durch. Doch diese Arbeiten bringen Probleme für die Anwohner mit sich.