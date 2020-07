Kehrtwende: Rückkehrer aus Regionen, die als "orange Zonen" bezeichnet sind, gelten doch als Hochrisiko-Kontakte

Betroffene werden dann doch dazu aufgerufen, sich bei der Rückkehr aus "orangen" Ländern oder Regionen auf Covid-19 testen zu lassen und sich in Quarantäne zu begeben. Das Außenministerium begründete diese Kehrtwendung mit einer "politischen Entscheidung". Das Ministerium teilte dazu auch mit, dass die Kontrolle und die Handhabe dieser dann doch verpflichteten Tests und Quarantäne bei den Ländern und Regionen liegt.

Die Regierung folgt damit den Empfehlungen der Virologen und der Epidemiologen, die dies von Anfang an gefordert haben. Allerdings ärgern sich diese jetzt über das Hin und Her, dass betroffene Reisende unnötig verwirre. Der Virologe Marc Van Ranst sagte dazu in den VRT-Abendnachrichten, dass man so etwas keinem mehr verständlich machen könne: "Jeder handelt mit den besten Zielen. Daran mangelt es nicht. Das Problem ist aber, dass wir ein Orchester ohne Dirigenten haben, bei dem jeder seine eigene Partitur spielt. Dann bekommt man Probleme..."

Und Luxemburg?