Viel größer und interaktiv: In Ostende wurde das neue Ensor-Haus eröffnet

Seit dem 14. Juli ist das neue Ensor-Haus in Ostende wieder für die Besucher geöffnet. Das frühere Wohnhaus des Malers James Ensor (1860-1949), in dem sich das Museum befindet, wurde um das viel größere Nachbarhaus erweitert und hat sich zu einem interaktiven Zentrum gemausert, in dem auch Familien willkommen sind. Bei der Eröffnungsausstellung „Ensor und Ostende“ ist das Original des Werks „Die Bäder von Ostende“ zu sehen, das sonst im KMSK in Gent hängt (Illustration unten).