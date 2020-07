"Wenn die Ansteckungszahlen weiter steigen, dann gibt es keine neuen Lockerungen"

Inzwischen warnen auch wieder Virologen, Bakteriologen und Epidemiologen in Belgien vor der neuen Entwicklung. Sie fordern in dieser Hinsicht auch eine bessere und schnellere Kontakt-Verfolgung („Contact Tracing“), die auch auf die Suche nach eventuellen Quellen von Ansteckungen gehen soll, wenn sich durch Test neue Infizierungen erweisen und wenn die Menschen, mit denen die betroffene Person in Kontakt gewesen ist, bekannt werden.

Das sich so viele Landsleute trotz aller Warnungen auf Reisen auch in Länder begeben, in denen das Virus deutlich wieder aufflackert und sogar in Regionen, die als gefährdet gelten, halten sie für keine gute Entscheidung und sie befürchten eine zweite Welle…