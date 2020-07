Belgiens Nationaler Sicherheitsrat beschließt noch keine neuen Corona-Lockerungen

Was hat der Nationale Sicherheitsrat am Mittwoch denn beschlossen? Erst einmal sind alle Beschlüsse zu möglichen Lockerungen im Rahmen von Phase 5 der Lockerungen ab dem 1. August auf die nächste Sitzung, die für kommenden Donnerstag angesetzt ist, verschoben worden.

Premierministerin Sophie Wilmès (MR - Foto oben) erläuterte diesen Entschluss wie folgt: „Seit Anfang des Monats ist ein Aufflackern des Virus zu erkennen. Phase 5 ist vorbereitet und soll am 1. August in Kraft treten. Der R-Wert (der Reproduktionswert, bzw. der Wert der möglichen Ansteckungen durch eine Person liegt derzeit in Belgien bei 1,1. Das bedeutet, dass ein Infizierter mehr als eine weitere Person infizieren kann (Red.)) liegt wieder über 1. Das ist nicht gut. Die Situation darf ,nicht schlimmer werden. Wenn der Trend nicht besser wird, gehen wir nicht zur Phase 5 über. Wir sind auch bereit dazu, in Zukunft strengere Maßnahme zu ergreifen, falls dies erforderlich wird. Vieles dabei hat mit unserem Verhalten zu tun.“