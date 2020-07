Keine Touristen in Brügge? Die Stadtführer richten sich jetzt an die Einwohner ihrer Stadt

Der Königliche Verband der Stadtführer von Brügge hat sein Angebot mangels an Touristen und ausländischen Gästen angepasst und richtet sich heute an die Bürger in der eigenen Stadt. Viele von ihnen werden in diesen Coronazeiten nicht wirklich in Urlaub fahren und bleiben zu Hause. Eine besonders interessante Möglichkeit bieten da die Stadtführer, die dazu einladen, die eigene Stadt einmal (neu) zu entdecken.