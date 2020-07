Bereits über 11.000 Reservierungen für Strandplatz in Oostende

Nicht nur die Schönwetteraussichten, sondern auch das verlängerte Wochenende mit dem Nationalfeiertag am 21. Juli und der Beginn der Ferien im Baufach lassen Oostende einen Ansturm auf seine meist besuchten Strände in der Nähe des Stadtzentrums befürchten. Zum ersten Mal muss für einen Platz am Klein Strand, am Groeistrand und am Groot Strand reserviert werden.

Allein für Samstag sind über 3.500 Reservierungen eingegangen. Pro Tag können auf den drei meist besuchten Stränden 15.000 Menschen einen Platz finden. Mit den anderen Stränden hinzugerechnet kann Oostende rund 40.000 Menschen einen Strandplatz an den überwachten Badezonen bieten.