Durchschnittlich 100 Neuinfektionen pro Tag: Virologin Vlieghe nennt die Entwicklung sehr besorgniserregend

Die Neuinfektionen werden insbesondere in den Provinzen mit größeren Städten festgestellt. In Antwerpen wurden 172 neu Infizierte registriert, in Westflandern 107, in Limburg 74, in Flämisch-Brabant 51, in Lüttich 47, in Luxemburg 22 und in Wallonisch-Brabant 19. Die meisten neuen Infektionsfälle werden innerhalb der erwerbstätigen Bevölkerung (20-59 Jahre) festgestellt.

Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Belgien ist mittlerweile auf 63.039 gestiegen.

Zwischen dem 6. und 12. Juli wurden durchschnittlich 10 Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert: ein Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum vorigen Zeitraum (29. Juni bis 5. Juli).

Am 15. Juli lagen 150 Personen mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus. Das waren 9 Prozent weniger als Mittwoch vor acht Tagen. 27 Patienten mussten auf der Intensivstation versorgt werden (-16 %).

Vom 6. bis 12. Juli wurden durchschnittlich 2 Corona-Sterbefälle pro Tag gemeldet (-46 % im Vergleich zum Zeitraum zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli). Insgesamt sind 9.792 Menschen in Belgien mit einer Corona-Virusinfektion gestorben.