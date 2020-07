Für Quereinsteiger ins Lehramt: Dienstalter von 8 Jahren und 300 Euro mehr Gehalt

Um den Lehrermangel in bestimmten Fächern zu bekämpfen, hat der flämische Unterrichtsminister Ben Weyts eine neue Dienstalterregelung getroffen. Wer aus der Privatwirtschaft in den Lehrerberuf einsteigt, bekommt auf Anhieb acht Dienstalterjahre angerechnet und das zahlt sich am Ende des Monats ausdeutet.

„Für eine neue Lehrkraft mit acht Dienstalterjahren kann diese Maßnahme rund 220 Euro netto zusätzlich bedeuten. Für einen Master in Mathematik, der acht Jahre Dienstalter aufgebaut hat, kann der Vorteil bis über 300 Euro netto zusätzlich pro Monat bedeuten.