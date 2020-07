Kim Clijsters schlägt Weltranglisten-Vierte und Run auf die Tenniskurse und Plätze in Belgien

Auf dem World Team Tennis in den USA hat Kim Clijsters die 21-jährige Sofia Kenin (WTA-4) in 5:3 Sätzen besiegt. Bei ihrem Aufschlag war die dreifache Mutter nicht aus der Ruhe zu bringen und konnte sogar 4 Aces gegen ihre Gegnerin herausspielen.

Zwei Tage zuvor war die Flamin auch bereits erfolgreich gegen Bernarda Pera (WTA-60).

Am World Team Tennis nehmen neun gemischte Team teil: Clijsters bildet ein Team mit Sabine Lisicki, Kveta Peschke, Neal Skupski, Mardy Fish und Jack Sock. Das Turnier dauert noch bis zum 2. August. Kim Clijsters wurde auch zum Player of the Match in New York-Philadelphia gewählt, nachdem ihr Team mit 25:17 gegen die Philadelphia Freedoms gewonnen hatte.