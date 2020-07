Brabanter Killerbande: Die Suche nach einer Leiche wurde diesen Freitag erfolglos beendet

Im Zusammenhang mit der Killerbande von Brabant fanden am Donnerstag Ausgrabungen in Pécrot, in der Gemeinde Grez-Doiceau, im wallonischen Brabant, statt. Diese gingen diesen Freitag weiter, mußten dann aber ohne Resultat beendet werden, erklärte die Bundesstaatsanwaltschaft. Diese teilte nicht mit, ob es bereits neue Erkenntnisse gebe.