Die Zahl der Coronainfektionen nimmt in Belgien weiter zu. Experten: "Beginn der zweiten Welle“

Die neuen Zahlen des wissenschaftlichen Instituts Sciensano zeigen, dass es in unserem Land nun durchschnittlich 115 neue Koronarinfektionen pro Tag gibt. Dieser Tagesdurchschnitt deckt den Zeitraum vom 7. bis 13. Juli ab. Er liegt 32 Prozent höher als in der vorangegangenen Periode, die vom 30. Juni bis zum 6. Juli dauerte.

In allen Provinzen und in allen Altersgruppen sind mehr Menschen infiziert. Letzten Montag wurden an einem einzigen Tag 216 Menschen infiziert. Zur Erinnerung: Am 15. März hatten wir 214 neue Fälle. Der 17. März war der Beginn des Lockdowns.