Flämische Regierung ernennt drei neue Provinzgouverneure für Brabant, Limburg und Ostflandern

Jan Spooren, ein gebürtiger Limburger, lebt seit zwanzig Jahren in Tervuren und ist dort Bürgermeister. Seit 2014 ist er auch Mitglied der Kammer im belgischen Parlament für die N-VA.

In Limburg wird auch ein N-VA-Politiker, Jos Lantmeeters, den Schal des Gouverneurs tragen. Er tritt die Nachfolge von Herman Reynders (SP.A) an, der seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt hat.

Die SP.A, sowohl in Flandern wie auch in Belgien in der Opposition, verliert damit ihre beiden Gouverneure.

Was die CD&V betrifft, so behält sie die Provinzen Antwerpen und Westflandern mit den Gouverneuren Cathy Berx und Carl Decaluwé.