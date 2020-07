World Team Tennis: Kim Clijsters gewinnt ihr drittes Spiel seit ihrem Comeback

Nachdem sie am Dienstag und Mittwoch ihre ersten beiden Spiele seit ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour gewonnen hatte, wiederholte die ehemalige flämische Weltranglisten-Erstplatzierte Kim Clijsters am Donnerstag ihre Siegesserie gegen die 26-jährige Amerikanerin Danielle Collins (WTA-51) in einem Tennisturnier des World Team Tennis-Teams in White Sulphur Springs, West Virginia, USA.