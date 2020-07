Ab 2022 werden Integrationskurse in Flandern strenger und kostenpflichtig

Für den Integrationsparcours zahlt der Teilnehmer zwei Mal 90 Euro. Er muss sich auch beim Arbeitsamt eintragen und den Niederländischkurs mit einer Arbeit oder anderen Schulungen kombinieren: „Eine echte Eingliederung in die Gesellschaft gelingt nicht in einer Unterrichtsklasse, sondern über einen Arbeitsplatz oder die Teilnahme an der Gesellschaft“, so Somers: „Nicht jeder braucht dieselbe Art von Begleitung. Deswegen erhalten die Kandidaten ab 2022 einen individuellen Begleitplan, der den Werdegang jedes Einzelnen, seine Kompetenzen, Erfahrungen und Wünsche für die Zukunft berücksichtigt.“

Die Eintragung beim Arbeitsamt wird vorgezogen und gilt bereits 2021 für Ausländer, die sich in Flandern niederlassen wollen.