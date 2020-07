Konzert aus dem Ballon für die Genter - als Trost für einen Sommer ohne "Gentse Feesten"

Die Initiative war von dem flämisch-marokkanischen Kulturzentrum Darna und der Vereinigung Trefpunt ausgegangen: „Wir wollten den Menschen von Gent in dieser bizarren Zeit etwas schenken. Obwohl die Gentse Feesten annulliert worden sind, sollte es gratis Musikunterhaltung geben. Nicht auf einer Bühne in der Stadt, sondern in der Luft.“

An Bord gaben Weltmusik und flämische Kleinkunst den Ton an, während die Ballons über alle Stadtviertel und ihre Einwohner schwebten und diese mit derselben Musik und demselben Schauspiel am Himmel verbanden, unabhängig von Herkunft oder Stand. Ganz im Sinne von Walter De Buck, der die Tradition der Gentse Feesten wieder zu einem echten Volksfest machte.

