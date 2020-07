Urlaub im eigenen Land: Welche Hotspots sind bei den Belgiern, Touristen und Tagesausflüglern beliebt?

Die Website TripAdvisor informiert ihre Besucher, dass es in Belgien über 3.000 "Dinge, zu tun“ gibt, vom Besuch des städtischen Schwimmbads in Geel bis zum Orgelmuseum in Middelkerke.

Einige belgische Sehenswürdigkeiten sind so bekannt wie die oft zitierte bunte Kuh, beispielsweise der Manneken Pis in Brüssel, der Zentralbahnhof in Antwerpen oder noch Tier- und Freizeitpark Pairi Daiza in Brugelette.

Viele andere touristische Reize werden oft nur von der lokalen Bevölkerung geschätzt. Weshalb die Hitparade der Sehenswürdigkeiten ganz anders aussehen würde, wenn sie von den locals gestaltet würde.