Innenminister De Crem nach Konzertierung: "Bleiben Sie besser zu Hause", Regierungschefin Wilmès: "Nicht der offizielle Standpunkt"

Noch bevor Premierministerin Sophie Wilmès mit ihren Amtskollegen vom EU-Ministerrat am Sonntag weiter verhandeln konnte, war die Regierungsspitze mit den Ministerpräsidenten und Gesundheitsexperten zusammengetroffen, um die Verschlechterung der Corona-Zahlen zu besprechen. Die Anzahl der Neuinfektionen in Belgien steigt, laut Sciensano, drastisch an. Zwischen dem 9. und 15. Juli hat sie um 61 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zugelegt.