Flanderns Gesundheitsminister Wouter Beke beruft sich auf "kollektive Fehleinschätzung"

Der flämische Gesundheitsminister Wouter Beke verteidigte sich mit der Feststellung, dass "wir zunächst den Charakter des Virus und seine Auswirkungen kollektiv falsch eingeschätzt haben". Beke bemerkte, dass ein Angebot der belgischen Behörden, den Umgang mit Pflegeheimen zu koordinieren, zu spät kam und nicht mehr notwendig sei. Er bestand darauf, dass zudem der von der Bundesregierung vorgeschlagene Ansatz zu sehr auf Krankenhäuser ausgerichtet war.

Minister Beke fügte hinzu, dass die Situation in flämischen Pflegeheimen früher unter Kontrolle gebracht worden sei als in Brüssel oder Wallonien. Der flämische Gesundheitsminister versprach auch, die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte in Seniorenheimen zu verbessern und diese an das Pflegepersonal in Krankenhäusern anzupassen.