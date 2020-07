Im Mittelpunkt der Ansprache von Belgiens König Philippe zum Nationalfeiertag steht die Corona-Krise

In seiner Rede zum morgigen Nationalfeiertag unseres Landes hat König Philippe, Belgiens Staatsoberhaupt, wie könnte es auch anders sein, die Corona-Krise mit all ihren Konsequenzen in den Mittelpunkt gestellt. Die Krise habe die Schwächen unserer Gesellschaft entblößt und auch die bestehenden sozialen Unterschiede verschärft, so der König. Zugleich habe man aber die Rolle des Staates und des öffentlichen Dienstes wiederentdeckt. Jetzt müsse es um den Wiederaufschwung gehen; und vor diesem Hintergrund erwarte das ganze Land jetzt dringend eine beschlussfähige und stabile Regierung.