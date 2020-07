Keine Wahlpflicht mehr und "direkt" gewählter Bürgermeister bei den nächsten Kommunalwahlen

Bei den kommenden Kommunal- und Provinzwahlen sind die Flamen nicht mehr verpflichtet, an die Urnen zu gehen. "Die Politiker werden zuerst den Bürger überzeugen müssen, warum Wählen wichtig ist, und erst dann erklären müssen, wenn sie am besten wählen", sagt Somers. "Die Bürger werden in Zukunft wählen, weil sie es für wichtig halten und nicht, weil sie dazu verpflichtet sind.

Auch die Art und Weise, wie der Bürgermeister ernannt wird, ändert sich. Der Kandidat mit den meisten Vorzugsstimmen in der größten Fraktion der Koalition wird ab 2024 automatisch Bürgermeister. Darüber hinaus hat der Spitzenkandidat der größten Partei ab den nächsten Wahlen für zwei Wochen das ausschließliche Initiativrecht zur Bildung einer Koalition. Auf diese Weise will die Regierung die parteipolitischen Absprachen hinter den Kulissen einschränken, in denen bisher oft entschieden wird, wer Bürgermeister wird oder in denen mehrere Parteien mit einem Vorvertrag die größte Partei ausschließen.

Auch der Einfluss der Listenabstimmung wird in vier Jahren verschwinden. Nun ist es so, dass Kandidaten mit wenigen Vorzugsstimmen immer noch gewählt werden, weil sie einen guten Platz auf der Liste hatten. Dies geht manchmal auf Kosten von Kandidaten, die in einer niedrigeren Position waren, aber mehr Stimmen erhielten. Ab 2024 werden nur noch die Präferenzstimmen ausschlaggebend sein.