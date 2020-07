Neue Coronavirus-Fälle werden hauptsächlich nach Familienfesten registriert

Auf seiner ersten Pressekonferenz seit einem Monat hat das belgische Covid-19-Krisenzentrum darauf hingewiesen, dass neue Fälle von Coronaviren hauptsächlich in so genannten Clustern auftreten. Die Fälle von Coronaviren sind in den letzten Tagen stark angestiegen. Die Provinz Antwerpen, Limburg und Westflandern tragen zusammen mit anderen betroffenen Gebieten die Hauptlast des Anstiegs.